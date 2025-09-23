Ejecutan a un hombre en barbería de Tehuacán

Un hombre que se encontraba al interior de una barbería del municipio de Tehuacán fue víctima de un ataque armado a manos de dos hombres que llegaron solamente para asesinarlo.

El crimen ocurrió la noche de este lunes, cuando la víctima se encontraba dentro del negocio ubicado en el Fraccionamiento Reforma con altura del Bulevar Aldama y 26 Sur, hasta donde los asesinos llegaron a bordo de una motocicleta.

Cerca de diez disparos fueron los que se realizaron durante esta agresión y, al menos seis de estos impactaron de forma directa al hoy occiso a quien se le identificó como Gustavo N., de 38 años de edad.

Una mujer que presenció lo ocurrido entró en pánico y comenzó a gritar por ayuda, así que ciudadanos del área cercana llegaron hasta el sitio donde pidieron ayuda a emergencias.

Paramédicos, policías municipales y personal de la Secretaría de la Marina llegaron hasta el lugar de los hechos para resguardar el perímetro, sin embargo, no se localizó a los homicidas.

Por otra parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las labores de investigación para esclarecer los motivos del ataque e identidad de los responsables.

#Seguridad 🚨 Un hombre fue asesinado dentro de una barbería ubicada en el fraccionamiento Reforma de Tehuacán, donde recibió al menos seis disparos en el tórax y cráneo por parte de dos sujetos que huyeron en motocicleta; en el lugar la policía aseguró más de diez casquillos… pic.twitter.com/JIaMWd8mbr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 23, 2025

