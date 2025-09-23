Ayuntamiento de Puebla recupera la fuente del Jardín El Carmen

El presidente municipal Pepe Chedraui Budib inauguró la rehabilitación de la fuente del Jardín El Carmen, como parte de la estrategia “Fuentes que Brillan”, enfocada en la revitalización de espacios públicos y el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana.

La intervención incluyó la reconexión y reprogramación de luminarias ornamentales, así como trabajos de mantenimiento en los sistemas eléctrico e hidráulico, pintura, raspado y sellado de fisuras en pisos y muros. Con ello, este parque emblemático vuelve a convertirse en un punto de encuentro y orgullo para las familias poblanas.

Durante el acto, Pepe Chedraui afirmó que estas acciones buscan recuperar los espacios públicos para el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía, en coordinación con el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal dirigido por Alejandro Armenta.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, informó que, por instrucción del alcalde, se dará mantenimiento integral a 69 fuentes del municipio, garantizando espacios seguros y ordenados.

Por su parte, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, reconoció el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad por recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social.

Con el programa “Fuentes que Brillan”, Puebla no solo recupera su infraestructura urbana, sino que también promueve espacios de paz, identidad y comunidad, bajo la premisa de que “cuando una fuente se enciende, la ciudad entera respira y sonríe”.

