Supervisan inicio de bacheo en frío en colonia Vista Alegre

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el alcalde Pepe Chedraui supervisó el inicio de trabajos de bacheo en frío en la colonia Vista Alegre.

El edil destacó que la campaña contempla intervenciones rápidas y programadas para mejorar la movilidad y proteger el patrimonio de las y los poblanos.

De enero a la fecha, se han tapado 109 mil 150 baches en la capital, como parte de esta estrategia integral para rehabilitar vialidades.

“Vamos a seguir trabajando en cada colonia, unidad habitacional y junta auxiliar, porque Puebla Capital merece calles seguras y dignas”, enfatizó el presidente municipal.

David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura, explicó que el bacheo en frío utiliza inyección a presión para limpiar, rellenar y sellar baches de forma rápida y efectiva.

“La instrucción del alcalde Pepe Chedraui es clara: resolver la problemática de bacheo que otros gobiernos no pudieron atender”, agregó Aysa.

La técnica incluye limpieza, sellado con emulsión asfáltica a alta presión e inyección de mezcla que permite circulación vehicular inmediata.

También asistieron Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, y el regidor Leobardo Rodríguez.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla trabaja para construir una capital ordenada, con vialidades rehabilitadas, funcionales y seguras.

