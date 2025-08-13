Homicidios dolosos en México bajan 25.3% en 10 meses

El Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad disminuyó 25.3% el promedio diario de homicidios dolosos.

El periodo analizado va de septiembre de 2024 a julio de 2025, con 22 homicidios diarios menos en julio que en septiembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reducción es resultado de cuatro ejes clave: atención a causas, Guardia Nacional, inteligencia y coordinación institucional.

“Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo”, puntualizó durante la conferencia matutina.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que el promedio pasó de 86.9 a 64.9 víctimas diarias.

Además, julio de 2025 fue el mes con menos homicidios registrados comparado con julio de 2015.

Veintitrés estados lograron reducir homicidios dolosos, destacando Guanajuato con -60.7%, Nuevo León -72.9%, Estado de México -45%, Baja California -35.8% y Tabasco -48.6%.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que del 18 de julio al 10 de agosto detuvieron a 2 mil 458 personas por delitos de alto impacto.

También aseguraron 901 armas, 12 toneladas de droga y desarticularon 65 laboratorios. Desde octubre 2024, suman más de 29 mil detenidos y 216 toneladas de droga incautadas.

En la lucha contra la extorsión, del 6 de julio al 6 de agosto se atendieron más de 18 mil llamadas al número 089, con 132 extorsionadores detenidos.

Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero registran los mayores números de arrestos por extorsión.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó que el eje de Atención a las Causas ha brindado más de 3 millones de atenciones en jornadas, visitas casa por casa, ferias y comités de paz.

Las Ferias de Empleo han apoyado a más de 16 mil personas, mientras que se recuperaron 176 espacios públicos y se pintaron 685 fachadas.

Además, el programa “Sí al desarme, Sí a la Paz” intercambió voluntariamente más de 5 mil armas cortas, largas, granadas y casi 5 mil juguetes bélicos por opciones recreativas.

