Sheinbaum inaugura XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la apertura de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Sheinbaum afirmó que es tiempo de mujeres en México y en el mundo entero. “Llegamos todas con la historia y con el futuro”, señaló.

Destacó que desde 2018 vive México la Cuarta Transformación, que reivindica a mujeres y grupos históricamente olvidados.

La mandataria subrayó que su llegada garantiza derechos básicos como salud, educación, vivienda y vida libre de violencia para todas las mujeres.

Durante el evento, también estuvo la presidenta honoraria de la Alianza para la Salud de la Madre y el Niño de la Organización Mundial de la Salud, Michelle Bachelet.

Se resaltaron reformas constitucionales para la igualdad sustantiva, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y el Sistema Nacional de Cuidado.

Se mencionó la construcción de Centros LIBRE en cada municipio, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres entre 60 y 64 años.

Sheinbaum destacó la importancia de reconocerse todas, y reconocer a quienes han sido denigradas o abandonadas históricamente.

La acompañaron secretarias de Estado de su Gabinete Legal y Ampliado, la vicepresidenta de Uruguay Carolina Cosse y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, recordó que Sheinbaum es la primera mujer en gobernar México y Norteamérica con igualdad constitucional garantizada.

Sima Bahous, de ONU Mujeres, reconoció el compromiso firme de la presidenta con la agenda de género.

José Manuel Salazar-Xirinachs, de la CEPAL, resaltó la importancia de la conferencia para construir una Agenda Regional de Género única en el mundo.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de CDMX, afirmó que las mujeres, como Sheinbaum, han sido protagonistas en la historia y gobernanza del país.

Esta XVI Conferencia Regional, que se realiza del 12 al 15 de agosto en el Centro Tlatelolco, es el principal foro de la ONU sobre derechos de las mujeres y género en la región.

