Lupita Cuautle inicia construcción de biblioteca en San Rafael Comac

Con el fin de mejorar espacios educativos, la presidenta municipal Lupita Cuautle colocó la primera piedra de la biblioteca en la Telesecundaria “Máximo Serdán Alatriste”.

La obra se ubica en la junta auxiliar de San Rafael Comac, en San Andrés Cholula. Busca incentivar mejor aprovechamiento escolar y fomentar la lectura.

La alcaldesa destacó que la nueva biblioteca tendrá un impacto positivo en la educación y atenderá las necesidades comunitarias en el nivel básico.

Edgar Perea, titular de la Secretaría de Infraestructura, detalló que la construcción incluirá un aula regional tipo “C”, muros, cancelería y colocación de loseta.

También se aplicará impermeabilizante, instalarán luminarias y equiparán el espacio con estanterías, mesas, equipos de cómputo, proyector inalámbrico y sillas.

Además, se realizarán adecuaciones en la cancha deportiva, con reubicación de la portería y estructura de basquetbol en un área de aproximadamente 100 metros cuadrados.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura escolar con obras de calidad.

Con la rehabilitación y ampliación de instalaciones, se beneficia directamente a las y los habitantes de San Andrés Cholula.

