Congreso invita a la Feria Patronal en Coronango 2025

Del 13 al 17 de agosto se realizará la Feria Patronal en Coronango. Habrá muestra gastronómica, juegos mecánicos, concurso de mole y foro artístico con varios grupos musicales.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez destacó que Coronango promueve su cultura, raíces y tradiciones, esenciales para fortalecer el turismo poblano.

“Sigamos difundiendo todos los atractivos turísticos y culturales que tenemos en los 217 municipios”, indicó la diputada presidenta de la Comisión de Turismo.

Minerva García Chávez, titular del Voluntariado del Congreso, invitó a la ciudadanía a disfrutar la feria, espacio para promover el arte, la cultura y las tradiciones.

El presidente municipal, Armando Aguirre Amaro, detalló que el evento incluirá una alfombra monumental en la Parroquia de Santa María de la Asunción y un concurso de mole.

También habrá presentaciones musicales del Grupo Liberación, Los Acosta y Los Marios para animar a los asistentes.

Se espera la visita de 25 mil personas durante la celebración con una derrama económica calculada en 4 millones de pesos.

El alcalde informó que habrá operativo de seguridad coordinado por los tres niveles de gobierno para garantizar el orden.

Además, señaló que se desplegará un operativo de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno.

Te recomendamos: