Puebla recibe respaldo de PEMEX contra robo de hidrocarburos

El gobernador Alejandro Armenta recibió por tercera vez respaldo clave de PEMEX por su combate frontal al robo de hidrocarburos.

En la reunión oficial estuvieron el secretario de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos, y el gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, César Raúl Ojeda Zubieta.

PEMEX garantizó la entrega inicial de 3 mil 500 toneladas de asfalto, además de gasolina y diésel para obras en Puebla capital y accesos estratégicos del estado.

El gobierno de Alejandro Armenta ha logrado que Puebla pase de líder nacional en robo de hidrocarburos a primer lugar en su recuperación, gracias a una política de seguridad coordinada.

Este avance se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Muy buenas noticias. El gerente comercial y el director general de PEMEX nos han apoyado con todo. Esta gestión tiene muy buenos resultados para Puebla”, afirmó el gobernador.

Ojeda Zubieta explicó que en ocho meses Puebla recibió más apoyo que en toda la administración anterior, con presupuesto triplicado para insumos y obras.

Además, se analiza una nueva solicitud para más recursos en materiales pétreos y combustibles, que podría aprobarse próximamente.

Puebla, por su posición estratégica como paso de ductos nacionales, es vital para la seguridad energética y reconoce la responsabilidad de la actual administración.

PEMEX calificó esta colaboración como un ejemplo efectivo de trabajo conjunto entre gobierno y paraestatal.

