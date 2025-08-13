Protesta en Cuapiaxtla de Madero genera caos y destrozos

Alrededor de las 14:00 horas de este martes este martes, pobladores de Cuapiaxtla de Madero cerraron la carretera federal Puebla-Tehuacán, causando un fuerte caos vial en la zona.

La manifestación se originó a las 12:00 horas, cuando vecinos detuvieron a dos presuntos asaltantes en flagrancia. Amenazaron con lincharlos, pero la policía evitó la violencia física.

Los pobladores acusaron a los policías de liberar a los detenidos y de complicidad, lo que generó una fuerte confrontación verbal.

#Puebla 📢 Pobladores de Cuapiaxtla de Madero cierran la carretera federal Puebla-Tehuacán en protesta contra un elemento de la policía municipal que detonó un arma de fuego e hirió a tres personas.



Durante la tensión, un policía municipal disparó un arma, hiriendo a una persona en la pierna. Esto agravó el conflicto entre autoridades y residentes.

Luego, los manifestantes se trasladaron a la presidencia municipal para exigir explicaciones a la alcaldesa Sandra Sánchez, que llegó una hora más tarde.

Al intentar calmar la protesta, la presidenta llamó a los manifestantes “alborotadores de siempre” y “borrachos”, lo cual elevó aún más la indignación popular.

Los inconformes destruyeron una patrulla y arrojaron piedras contra la presidencia, donde la alcaldesa estaba resguardada. En un video difundido, se observa cómo la edil solicita apoyo de los elementos de seguridad.

La policía estatal, Guardia Nacional y Ejército llegaron a la zona, apoyados por un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que sobrevuela el área.

A pesar de la presencia policial, la tensión continúa y se desconoce si autoridades estatales han intentado dialogar para abrir la carretera federal.

#Municipios 🗣️ La alcaldesa de Cuapiaxtla de Madero, Sandra Sánchez Ramos, tuvo que pedir ayuda de autoridades federales para replegar a pobladores que aventaban piedras contra la presidencia Municipal.



