Zacatlán celebra tercer día de feria con teatro y concierto

En su tercer día, la Feria de Zacatlán ofreció una noche llena de eventos para toda la familia.

Las actividades se realizaron tanto en el Recinto Ferial como en la explanada del zócalo, con gran afluencia de visitantes.

Uno de los momentos más destacados fue la procesión del vestido que la Virgen de la Asunción usará en sus festejos.

El cortejo fue encabezado por Ximena Primera, reina de la 83 Gran Feria de la Manzana.

Por la tarde, en la explanada del zócalo, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla presentó una caravana artística.

Luego, el grupo Ágora ofreció el espectáculo “Esencia Poblana”, mostrando danza y música tradicional.

Además, alumnos del Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez presentaron la obra teatral “Encanto: el musical”.

En el recinto ferial, la velada cerró con el enérgico concierto de Sangre Felina, que animó a los asistentes con su música vibrante.

Así, Zacatlán continúa con un ambiente festivo y cultural que atrae a cientos de visitantes al centro y al recinto ferial.

Te recomendamos: