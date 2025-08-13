Jóvenes destacados reciben Premios Juventud en Cuautlancingo

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo entregó los “Premios Juventud” a adolescentes y jóvenes destacados en deporte, academia, cultura, arte, compromiso social y emprendimiento.

La entrega se realizó durante la “Semana de la Juventud” en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, celebrado cada 12 de agosto.

Gabriela Reséndiz Hernando, Coordinadora Ejecutiva de Presidencia, acudió en representación del alcalde Omar Muñoz y expresó orgullo por contar con jóvenes comprometidos y talentosos.

“Nos han representado no solamente a nivel estatal y nacional sino también internacional y en el ayuntamiento vamos a brindar las condiciones para que sigan destacando”, afirmó.

Además, invitó a la ciudadanía a estar atenta a los programas y actividades que el municipio tendrá para celebrar a adolescentes y jóvenes.

Daniela Trujillo Cotzomi, de la Dirección de Juventud, destacó la creatividad y potencial que mostró la convocatoria para el concurso, con resultados muy positivos.

“La juventud de Cuautlancingo demuestra un gran potencial que inspira un futuro prometedor para toda la comunidad”, añadió.

Los galardonados en las distintas categorías son:

Mérito académico: Jaime López Ortiz

Mérito deportivo: Adriana Paola Sarmiento Vázquez

Mérito artístico y cultural: Estrella Paleta Huitzil

Mérito al compromiso social: Andrea Goches Méndez

Emprendimiento juvenil: Carlos Alonso Basurto Pérez

