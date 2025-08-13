Capturan a cuatro hombres armados en Santa María La Rivera

Como parte de la estrategia de seguridad municipal, la Policía de la Ciudad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), detuvo a cuatro hombres en la colonia Santa María La Rivera.

Los detenidos, presuntamente vinculados a una banda dedicada al robo a cuentahabientes, fueron identificados como Oscar “N” (57 años), Raymundo “N” (29), Cristian “N” (28) y Ricardo “N” (36).

Tres de ellos cuentan con antecedentes por delitos como ultrajes a la autoridad, alteración del orden público, robo de vehículo, allanamiento, lesiones culposas, robo a comercio y portación de armas prohibidas.

Los presuntos delincuentes intentaban escapar en un automóvil y una motocicleta, ambos asegurados junto con otros indicios por policías de la Ciudad y del Estado.

Entre lo asegurado están diversas dosis de sustancias ilícitas, dos armas de fuego con cartuchos útiles, un martillo y dos inhibidores de señal.

Los cuatro detenidos y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gobierno de la Ciudad ratifica su compromiso de garantizar la seguridad, mediante la colaboración coordinada con los órdenes estatal y federal.

