Lupita Cuautle dona 100 mil pesos a Cruz Roja y anuncia carrera

La presidenta municipal Lupita Cuautle entregó un donativo de 100 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla, para fortalecer labores humanitarias y médicas.

Este apoyo se dio en el marco de la colecta anual y reconoce la importante labor que realiza la institución en beneficio de la comunidad.

La edil sanandreseña enfatizó que su administración siempre se suma para apoyar causas sociales que beneficien a la ciudadanía.

Además, anunció que San Andrés Cholula será sede de la carrera “Todo México Salvando Vidas” el domingo 7 de septiembre a las 7:00 horas en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl.

La competencia ofrecerá distancias de 5 y 10 kilómetros e invita a la población a participar y “correr para ayudar” junto con la Cruz Roja.

La delegada Paula Saukko de Murrieta agradeció el respaldo municipal y señaló que el donativo será destinado a emergencias y atención en desastres naturales.

Destacó que correr en un sitio emblemático como la zona de la Gran Pirámide de Cholula une a diversos sectores en torno a esta institución neutral y solidaria.

Por su parte, Nohemí Azcatl Cortés, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que este evento se realizará simultáneamente en los 32 estados y es parte de la sexta edición de la carrera nacional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fomenta la cultura de la donación y el apoyo humanitario, respaldando la labor social de la Cruz Roja Mexicana.

