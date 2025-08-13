México extradita a EU a 26 miembros claves de cárteles

El Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 26 miembros de alto rango de cárteles. Se trata del segundo envío masivo tras un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para combatir el narcotráfico.

Entre los extraditados están hombres clave del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, incluido Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” y cuñado de “El Mencho”, jefe del CJNG.

También trasladaron a otros narcotraficantes destacados como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de La Familia Michoacana, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix” y yerno de “El Mayo” Zambada.

Te puede interesar: Sheinbaum inaugura XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

El traslado se realizó en avión y el Departamento de Justicia de EU se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados.

Es la segunda ocasión que México envía a un grupo importante de narcotraficantes. El pasado mes de febrero extraditaron a 29 miembros de cárteles, incluido Rafael Caro Quintero.

Los traslados forman parte de una cooperación bilateral en seguridad, en un contexto de negociaciones para eludir aranceles entre ambos países.

Tras su llegada, el Departamento de Justicia informó que puso a los detenidos bajo custodia y enfrentan diversos cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

La acción se realizó en estricto apego a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

Te recomendamos: