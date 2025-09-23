Pronostican lluvias y tormentas eléctricas este martes en Puebla

El Gobierno de la Ciudad informó que para este martes se prevé un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica durante la tarde. El pronóstico estima una acumulación aproximada de entre 0 y 5 milímetros alrededor de las 19:00 horas, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 25°C y una mínima de 14°C.

Asimismo, se advirtió que el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel extremo, por lo que se llamó a la población a tomar precauciones para proteger la piel durante las horas de mayor exposición solar.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través del Departamento de Alertamiento e Información, señaló que la evolución de estas condiciones climáticas es monitoreada de manera permanente con el propósito de brindar información oportuna y reducir riesgos entre la ciudadanía.

Durante esta temporada de lluvias, las autoridades recomendaron a las y los habitantes evitar cruzar zonas con corrientes de agua, portar impermeable y calzado antideslizante, no arrojar basura en las calles ni en coladeras, respetar señalamientos de tránsito y seguir las indicaciones de cuerpos de emergencia. En caso de tormentas eléctricas, exhortaron a resguardarse en lugares seguros y no tener contacto con estructuras metálicas.

El gobierno municipal reiteró que se mantiene activo el Comité Tláloc, integrado por distintas dependencias que supervisan los fenómenos hidrometeorológicos y sus efectos, además de activar protocolos de respuesta inmediata en caso de reportes ciudadanos. Se pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales, reportar incidencias al 072 y, en caso de emergencia, llamar al 911.

