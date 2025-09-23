Muere el empresario y político Mauricio Fernández tras padecer cáncer de pulmón

A un día de solicitar licencia para retirarse de su cargo como alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza falleció la noche del lunes 22 de septiembre, a los 75 años, en su domicilio de Nuevo León.

La semana pasada, el edil anunció su retiro definitivo de la política debido a las complicaciones de salud ocasionadas por el mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones. En conferencia de prensa, visiblemente debilitado y en silla de ruedas, expresó que ya no podía continuar con las responsabilidades de la alcaldía.

“Ya no puedo caminar, batallo muchísimo en concentrarme y no puedo hacer una tarea de 24 horas aquí del municipio… no se me hace correcto seguir pidiendo permisos temporales”, declaró.

Ese mismo 15 de septiembre, Fernández Garza informó que había detenido los tratamientos médicos de quimioterapia e inmunoterapia. “Ya paré todos mis tratamientos, decidí dejarme a la buena de Dios”, dijo con dificultad, acompañado de un tanque de oxígeno.

Fue alcalde en cuatro ocasiones

Mauricio Fernández Garza fue alcalde de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones con el Partido Acción Nacional: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y desde 2024. Además, se desempeñó como senador de la República por Nuevo León entre 1994 y 2000 y buscó la gubernatura del estado en 2003.

Nació en Monterrey el 12 de abril de 1950, en el seno de dos familias con fuerte influencia política y empresarial: su padre, Alberto Fernández Ruiloba, fue uno de los fundadores del PAN en Nuevo León; mientras que su madre, Margarita Garza Sada, pertenecía al reconocido grupo empresarial regiomontano.

En los últimos años, Fernández Garza combinó su labor política con una activa presencia en redes sociales, donde llegó a reunir más de dos millones de seguidores en TikTok, convirtiéndose en una figura polémica y cercana a las nuevas generaciones.

Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández.



Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos,… pic.twitter.com/x0TgkK3kYF — Samuel García (@samuel_garcias) September 23, 2025

Reacciones y condolencias

Por su parte, el gobernador Samuel García lamentó su muerte a través de un video difundido en redes sociales y anunció que este viernes se realizará un homenaje en coordinación con la familia del exalcalde. “Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad”, expresó.

Empresarios, medios de comunicación, gobernadores de diversas entidades y el equipo de fútbol Rayados de Monterrey también manifestaron sus condolencias, reconociendo la trayectoria del político, considerado uno de los alcaldes más influyentes de la zona metropolitana y pieza clave en la transformación del municipio más próspero de América Latina.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, destacado empresario y promotor cultural regiomontano, y Alcalde con licencia de @SanPedroNL. ✝️



Enviamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos que sus familiares y seres queridos encuentren consuelo… pic.twitter.com/qEUa62TZW5 — Rayados (@Rayados) September 23, 2025

