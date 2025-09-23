Abandonan a un recién nacido en calles de Huejotzingo

Vecinos del municipio de Huejotzingo encontraron a un recién nacido que había sido abandonado en una vialidad del Tercer Barrio, hecho que generó alarma en la comunidad.

El hallazgo ocurrió en la esquina de la avenida La Vega y la calle Los Duraznos, luego de que habitantes escucharon el llanto del menor. De acuerdo con testigos, fue un vecino quien rescató al bebé —de apenas unos días de nacido y con el cordón umbilical aún unido—, ya que unos perros comenzaron a morderlo, lo que provocó la inmediata movilización de los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos acudieron al lugar y encontraron al hombre que resguardaba al recién nacido en brazos, cuidando su integridad hasta la llegada de una ambulancia municipal. Paramédicos realizaron la primera valoración médica del bebé.

En apego a los protocolos de actuación, la Policía Municipal dio aviso al agente del Ministerio Público, quien instruyó el traslado inmediato del recién nacido al Hospital General de Huejotzingo, donde recibe atención médica. Asimismo, se activaron los procedimientos correspondientes en materia de protección a la niñez.

Te recomendamos: