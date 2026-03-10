Lilia Cedillo inaugura actividades por el Día Internacional de la Mujer

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, inauguró las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, en las que la institución realizará más de 300 eventos durante marzo para reflexionar sobre la igualdad de género y la erradicación de la violencia.

Durante el acto, la rectora señaló que la universidad reconoce la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos y reiteró el compromiso de fortalecer espacios universitarios seguros.

“Debemos trabajar para que los espacios universitarios sean libres de violencia”, afirmó la rectora, quien también destacó que la BUAP cuenta con instancias como las Unidades de Género, la Oficina de la Abogada General, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Subdirección Institucional de Igualdad de Género para atender y acompañar a las estudiantes.

Por su parte, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, indicó que la conmemoración del 8 de marzo también representa un compromiso para enfrentar los pendientes en materia de igualdad. Señaló que la calidad académica de la BUAP solo es posible si se consolida como una institución segura, igualitaria y libre de violencia.

En tanto, la subdirectora Institucional de Igualdad de Género, Elva Rivera Gómez, informó que en el marco del 8 de marzo se organizaron 301 actividades que comenzaron el 2 de marzo y concluirán el 25 del mismo mes, con la participación de 45 unidades académicas y administrativas.

Te recomendamos: