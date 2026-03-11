Desarticulan banda de narcomenudistas en Loma Bella

La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó un cateo que permitió la detención de seis personas presuntamente integrantes de la banda delictiva conocida como “Los Bubus“, dedicada a la venta y distribución de narcóticos en colonias y centros educativos del sur del municipio de Puebla.

Durante la intervención fueron detenidas Michelle N., Carlos Eduardo N., Dagoberto N., Karen N., Joel Arturo N. y José Raúl N. En el lugar se aseguraron 19 envoltorios con sustancia granulada similar al cristal, nueve bolsas con hierba verde parecida a la marihuana, ocho bolsas con heroína, siete envoltorios con sustancia similar a la cocaína, ocho bolsas con droga conocida como “piedra” y dinero en efectivo.

Derivado de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia operativa, se identificó que el grupo utilizaba un domicilio en la Unidad Habitacional Arboledas de Loma Bella como punto de resguardo, distribución y venta de droga.

#Seguridad 🚨 La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó un cateo que permitió la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de narcóticos en colonias y centros educativos ubicados al sur del municipio de Puebla. pic.twitter.com/Ubn5QYtEvr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 11, 2026

De acuerdo con las investigaciones, uno de sus integrantes era designado para trasladarse a colonias y centros educativos cercanos donde presuntamente realizaba la venta de narcóticos, principalmente a estudiantes.

El 10 de marzo de 2026, la autoridad judicial otorgó una orden de cateo por delitos contra la salud. La diligencia fue ejecutada por agentes investigadores de la Fiscalía en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en un inmueble ubicado en calle 8, Retorno 5 “B” Sur, edificio 5.

El inmueble quedó asegurado y las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Te recomendamos: