Por ébola, aplicarán vigilancia sanitaria a selección del Congo en México

La Selección de la República Democrática del Congo llega Guadalajara para el Mundial 2026, esto ha causado a las autoridades sanitarias y organizadores a establecer medidas de vigilancia epidemiológica reforzada.

Todo esto se debe al brote de ébola en África, lo que activo las alertas globales y protocolos preventivos en todas las sedes de la justa mundialista.

Colombia contra Congo, este partido se disputará el 23 de junio en el Estadio Akron, lo cual se desarrollará una organización de bioseguridad. A través de los organismos internacionales y expertos en salud pública, esto para garantizar que no haya más brotes y proteger la salud de jugadores, aficionados y turistas.

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La hospitalidad tapatía no tiene fronteras. 🇨🇩 Prepárate para recibir a la afición de R.D. Congo y conectar a través del idioma. Aquí tienes lo básico para que se sientan como en casa en 2026. 🌍🤝#SomosGuadalajara #Somos26 #FIFAWorldCup #Anfitriones pic.twitter.com/zQPqThdUVe — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) May 19, 2026

El plan de Guadalajara y de las autoridades por lo que está pasando con los brotes, sería estar alerta del viaje de los procedentes de Congo a partir del 18 de mayo, monitoreo en médico en instalaciones para los seleccionados y aficionados.

Áreas de aislamiento con personal capacitado y coordinación, comunicación con la OMS (Organización Mundial de la Salud) Y CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), para garantizar todos los protocolos. El objetivo de estas medidas es reducir al mínimo cualquier riesgo de transmisión.

El ébola no es una enfermedad de transmisión aérea, el contagio se da cuando hay contacto con fluidos corporales de personas infectadas, si una persona esta contagiada entra el período de aislamiento es de 2 a 21 días, que es lo que exige la vigilancia, las campañas informativas sobre síntomas y medidas de higiene y orientación médica, buscan evitar el pánico y la desinformación, durante la fecha mundialista.

República Democrática del Congo esta ubicado en el grupo K donde se enfrentara a las selecciones de Portugal, Colombia y Uzbekistán. La primera vez que jugó un Mundial fue en Alemania 1974, después de más de cinco décadas regresan a un Mundial.

Editor: Diego González

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