Investigan asesinato dentro de mototaxi en la Mixteca poblana

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de un hombre asesinado dentro de un mototaxi en una brecha de la junta auxiliar de Zoquitempan, perteneciente al municipio de Jolalpan.

El reporte inicial fue emitido durante la tarde del 20 de mayo, cuando habitantes de la zona alertaron sobre una unidad atravesada en el camino rural con una persona inmóvil en su interior.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cadáver, manteniendo bajo resguardo el área hasta el arribo de agentes investigadores y peritos especializados en homicidios.

#Seguridad 🚓 Un cadáver de un hombre con la lengua cortada fue hallado dentro de un mototaxi abandonado en la colonia rural del municipio de Jolalpan.



Aún no ha sido identificado.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/LHU7V4bgpc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 21, 2026

Las autoridades ministeriales señalaron que el hombre presentaba una herida de bala disparada a corta distancia, además de lesiones menores en el rostro. Durante la revisión del lugar también se aseguró un segmento corporal localizado dentro de la escena, situación que quedó integrada a la carpeta de investigación correspondiente.

La víctima permanece en calidad de desconocida bajo el registro “26/2026/Izúcar”, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque y determinar quiénes participaron en este hecho violento ocurrido en la región mixteca de Puebla.

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