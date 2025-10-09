Fallece Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles, confirmó el club en un comunicado oficial. Russo se encontraba en internación domiciliaria con pronóstico reservado, tras enfrentar un cuadro de cáncer.

El estratega argentino, de 69 años, dejó un legado destacado con títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 2006-07 con Boca Juniors. Tuvo un breve paso por el fútbol mexicano dirigiendo al Morelia en 2001.

Durante sus 36 años de carrera, Russo dirigió a 16 equipos en varios países, sumando 26 etapas como entrenador. Fue reconocido como una figura destacada del fútbol sudamericano por sus logros y su compromiso en el campo.

Te puede interesar: Barcelona vs Villarreal se jugará oficialmente en Miami

Este año, en junio, asumió un tercer ciclo como técnico de Boca Juniors, a pesar del diagnóstico de cáncer. Tuvo que ausentarse en múltiples ocasiones por emergencias médicas, afectando su continuidad con el equipo.

En redes sociales, los Xeneizes y otros clubes como Vélez, Millonarios, River Plate y San Lorenzo expresaron su pesar y enviaron condolencias a familiares y amigos. El club auriazul destacó su alegría, calidez y entrega como ejemplo para todos.

El fútbol latinoamericano despide a un entrenador que dejó huella por su talento y espíritu de lucha hasta el último momento. El mundo del deporte lamenta la pérdida de Miguel Ángel Russo, un campeón dentro y fuera de la cancha.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Te recomendamos: