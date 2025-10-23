No pongas adopción a los gatos negros en temporada de Halloween

Ante el aumento documentado de casos de maltrato animal durante la temporada de Halloween, casas protectoras han implementado restricciones temporales para la adopción de gatos negros y, en menor medida, blancos, durante las semanas previas y posteriores al 31 de octubre.

Esta medida preventiva responde a patrones históricos donde felinos de pelaje oscuro son particularmente vulnerables a rituales esotéricos y sacrificios vinculados a supersticiones que asocian a los gatos negros con la brujería y la mala suerte.

Hay albergues que deciden por no poner en riesgo a ningún felino, independiente del color de su pelaje, ya que existe el riesgo de que los adoptantes no sean personas responsables.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha emitido alertas similares, documentando incremento en actos de crueldad contra perros y gatos negros durante octubre y noviembre.

Las autoridades recomiendan evitar dar en adopción animales de compañía de este color durante la temporada, no dejarlos salir solos, mantener vigilados patios y azoteas, y reportar cualquier situación sospechosa relacionada con venta ilegal o maltrato animal.

¡Tu cuidado puede salvar vidas! 🐾



En la #SSC hacemos un llamado para proteger a perros y gatos de cualquier tipo de maltrato. 🐈‍⬛🐕‍🦺



Recuerda, su vida no es un ritual. 🚫



El #MaltratoAnimal es un delito, denuncia. 👇🏼



📞 @UCS_GCDMX: 55 5208 9898 #NoAlMaltratoAnimal pic.twitter.com/uAOsd8ncaZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 22, 2025

