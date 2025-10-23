Trabajador se intoxica y muere en la presa de Valsequillo

La tarde de este miércoles 22 de octubre, se realizó un operativo de rescate en la Presa de Valsequillo donde cuatro trabajadores resultaron intoxicados al inhalar sulfuro de hidrógeno mientras realizaban labores de mantenimiento en un espacio confinado de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Los equipos de emergencia utilizaron técnicas especializadas y equipo para zonas de difícil acceso para extraer a los afectados.

Lamentablemente, uno de los hombres ya no presentaba signos vitales al momento del rescate, mientras los otros tres recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados a un hospital para su valoración y tratamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de actuar con prontitud ante situaciones que pongan en riesgo la vida de los habitantes, en un incidente que ocurrió en las inmediaciones de la Presa de Valsequillo donde los trabajadores quedaron inconscientes por la presencia de gases acumulados en el área confinada donde realizaban sus labores.

En las acciones participaron Personal de Protección Civil Municipal y Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Cruz Roja.

🚨 El @Gob_Puebla a través de esta Coordinación, de manera conjunta con agentes de la Policía Estatal Bomberos de la @SSPGobPue, de @SSC_Pue y SUMA, atendió un reporte de cuatro personas que, tras realizar labores de mantenimiento en la presa de Valsequillo, perdieron el… pic.twitter.com/ba2ZDT7QuV — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) October 23, 2025

