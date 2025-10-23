Todo listo para la Serie Mundial de Blue Jays contra Dodgers

La parte final de la MLB cierra con la emocionante Serie Mundial del 2025 entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. Las fechas ya están definidas para conocer al nuevo campeón de la edición 121 del Clásico de Otoño.

Toronto llega encendido tras ganar la Liga Americana. En su camino primero eliminó a los Yankees en la Serie Divisional y posteriormente venció en siete juegos a los Seattle Mariners en la Serie de Campeonato, donde “Vladdy” fue nombrado MVP al batear .385 con tres cuadrangulares decisivos.

El desempeño colectivo del equipo canadiense se ha sustentado en una ofensiva oportuna y un bullpen confiable. Durante la postemporada, los relevistas han tenido efectividad combinada por debajo de 2.00, y en los momentos de urgencia, los bateadores han respondido, como la actuación de George Springer para la remontada en el partido del campeonato de la conferencia Americana.

🗓️ Anoten las fechas, separen los horarios… ¡SE ACERCA LA SERIE MUNDIAL 2025!



Disfruten de los juegos entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays en nuestro idioma por @FOXDeportes. pic.twitter.com/9iU7QmIreX — MLB Español (@mlbespanol) October 22, 2025

En contraste, los de Chávez Ravine son amplios favoritos. En principio, el equipo está valuado en más de 300 millones de dólares, pero, la incógnita y el ojo público estaban en el regreso de Shohei Ohtani.

El japonés se ha consagrado como uno de los mejores de la historita de este deporte, y en su vuelta al montículo en una fase decisiva, firmó una Serie de Campeonato histórica ante los Milwaukee Brewers.

Tal vez te interese: Estadio Cuauhtémoc será centro de entrenamiento en el Mundial 2026

Seis entradas sin permitir carrera desde la lomita, dando 10 ponches y conectando tres cuadrangulares en el mismo juego, actuación que le dio el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, esta serie representa la oportunidad de consolidar una era. Su equipo ganó la Serie Mundial de 2020, 2024 y ahora aspira a convertirse en bicampeón en la 2025.

Con ustedes, los campeones de la Liga Americana en 2025. ¡Los Toronto Blue Jays!🇨🇦 pic.twitter.com/KwRpyrslnM — MLB Español (@mlbespanol) October 21, 2025

La Serie Mundial arrancará el viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, seguido del Juego 2 el sábado 25 en el mismo escenario.

Posteriormente, la acción se trasladará al Dodger Stadium para los Juegos 3 y 4 los días lunes 27 y martes 28, con un eventual Juego 5 el miércoles 29.

En caso de requerirse Juegos 6 y 7, la definición regresará a Canadá el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre. Todos los encuentros iniciarán a las 7:00 p.m.

Four more wins. pic.twitter.com/QhtSR0COk1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 19, 2025

Te recomendamos: