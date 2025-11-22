Clausuran clínica en Puebla por irregularidades sanitarias

Con el fin de garantizar la integridad y seguridad médica de la población, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud, informa que se determinó la clausura definitiva de la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla WM6, tras detectarse diversas irregularidades durante el proceso de verificación.

Esta determinación surge a partir de la supervisión realizada en junio pasado, cuando se ordenó la suspensión total temporal de trabajos y servicios debido a las irregularidades detectadas, además de denuncias presentadas por la ciudadanía afectada.

Durante esta revisión se constató que el establecimiento efectuaba transfusiones sanguíneas sin la autorización correspondiente, no presentó evidencia de capacitación del personal en el manejo de equipos, carecía de nombres, firmas y números de cédula en los expedientes sanitarios y no contaba con servicio de dietología, farmacia hospitalaria, área de urgencias ni terapia intensiva.

