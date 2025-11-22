Dos mujeres mueren en choque con revolvedora en la Puebla-Tehuacán

Un accidente ocurrido la tarde de este viernes dejó un saldo fatal sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de San Juan Chachapa, donde una revolvedora aplastó a un vehículo Tsuru, provocando la muerte de dos mujeres y lesiones a una más.

Según los primeros reportes, el conductor de la revolvedora perdió el control de la pesada unidad, que quedó encima del automóvil. Dos mujeres, de 21 y 50 años, que iban dentro del vehículo, fallecieron de manera instantánea.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Amozoc atendieron a una mujer de aproximadamente 65 años, quien fue trasladada con vida. Su estado de salud se reporta delicado.

Elementos de la Policía Estatal de Proximidad de Caminos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. La circulación estuvo afectada en un solo carril con sentido a Amozoc durante al menos dos horas.

#Seguridad 🚨 Dos personas habrían perdido la vida después de que una revolvedora aplastara a un vehículo Tsuru en la federal a Tehuacán, a la altura de Chachapa. pic.twitter.com/kN8PbROwgK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 21, 2025

