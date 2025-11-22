Fedrha Suriano impulsa iniciativa para prevenir abuso infantil

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Educación y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer un marco legal para la prevención, detección y atención inmediata del abuso infantil y adolescente en la entidad.

“Sobre todo porque, según una investigación de Justicia Ciudadana, nueve de cada diez abusos sexuales infantiles en Puebla ocurren en el hogar”, señaló la diputada.

En rueda de prensa, la legisladora afirmó que la iniciativa establece la obligación expresa del Estado, con énfasis en los gobiernos municipales, de capacitar de manera sistemática al personal que mantiene contacto directo con niñas, niños y adolescentes en materia de prevención y detección temprana del abuso hacia menores.

También propone una Atención Integral Inmediata a las víctimas, al exigir que los servicios de salud brinden una atención inmediata y exhaustiva. Esta atención no solo deberá ser de índole médica, sino que también incluirá el soporte psicológico indispensable para la recuperación de las víctimas.

En este sentido, la legisladora propone una educación preventiva y protocolos escolares especializados, con el objetivo de fortalecer el entorno educativo. Se pretende impulsar una educación integral e inclusiva con contenidos específicos de prevención contra el abuso sexual.

Ante esta problemática, la propuesta legislativa también establece la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes. Este órgano será indispensable para investigar estos crímenes con personal altamente calificado, con enfoque especializado en la niñez, con peritos adecuados, tiempos de respuesta rápidos y mecanismos de protección efectiva para garantizar la justicia y la seguridad de las víctimas.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, reiteró el compromiso de las y los diputados para legislar y fortalecer el marco jurídico a favor de la niñez poblana.

En la rueda de prensa también se contó con la participación del presidente de la Red para Infantes, Adolescentes y Jóvenes Puebla, Salvador Sánchez Trujillo.

