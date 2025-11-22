Lupita Cuautle fortalece vinculación con IBERO Puebla

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, sostuvo una reunión con Alejandro E. Guevara Sanginés, rector de la Universidad IBERO Puebla, a fin de establecer una vinculación sobre la agenda educativa, cultural y social.

La edil reiteró que la colaboración y coordinación con una de las instituciones de educación superior de mayor prestigio a nivel nacional e internacional, como es la IBERO Puebla, permite construir proyectos y compartir enfoques desde la academia al gobierno y trabajar priorizando a la comunidad estudiantil.

Por su parte, el Dr. Guevara Sanginés subrayó la misión de impulsar talentos e integrar equipos de trabajo en los que se puedan generar comunidades al servicio de los demás. Reconoció la disposición de la presidenta municipal y la importancia de estos espacios de diálogo con el gobierno de San Andrés Cholula para escuchar y atender a las instituciones educativas en un esfuerzo que impacta en el desarrollo social y académico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo lazos con el sector educativo y consolida una gobernanza abierta, plural y cercana a la ciudadanía.

