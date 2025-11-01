Morrissey cancela conciertos en México por “agotamiento extremo”

El cantante Morrissey canceló sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara programados para hoy 31 de octubre y 4 de noviembre. La productora Ocesa atribuyó la decisión al “agotamiento extremo del artista” en un comunicado.

Los reembolsos serán automáticos para compras en línea a partir del 7 de noviembre. Quienes adquirieron boletos en taquillas o puntos Ticketmaster deberán solicitarlos personalmente.

Esta es la cuarta cancelación del músico británico en México. En 2023 suspendió presentaciones por dengue y en 2024 por “agotamiento físico“. Tampoco se presentó en el Vive Latino 2013.

El músico solo ha ofrecido un concierto completo en el país durante 2017. Su aparición más recordada fue en el programa matutino “Sale el Sol” donde se limitó a interpretar temas con playback.

Usuarios inundaron las redes sociales con memes y críticas hacia el artista, expresando frases de decepción como: “no esperaban nada de él y aun así logró decepcionarlos“.

La cancelación se anunció horas antes del show en el Palacio de los Deportes. Los fanáticos mexicanos enfrentan otra desilusión del polémico ícono musical británico y exlpider de íder de The Smiths.

