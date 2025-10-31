Caen dos personas por falso servicio de cremación de mascotas en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de dos personas vinculadas a un crematorio irregular de mascotas en Othón P. Blanco, tras hallazgos que iniciaron la investigación.

El establecimiento, conocido como Casa Xibalbá, ofrecía servicios de incineración y entregaba urnas a los propietarios, pero las autoridades detectaron inconsistencias en el proceso y denuncias de posibles fraudes.

Las investigadores revelaron que, en lugar de incinerar los cuerpos, los responsables presuntamente colocaban los restos en bolsas y los arrojaban en terrenos baldíos; en varios predios cercanos se localizaron decenas de cadáveres de animales. La Fiscalía ha recibido alrededor de ochenta denuncias de afectados, y la evidencia recopilada incluye ubicaciones con animales abandonados que motivaron la intervención oficial.

Además del presunto fraude, las indagatorias consideran posibles delitos contra el ambiente y la salud pública por el manejo inadecuado de restos animales. Autoridades locales y la Secretaría de Ecología participan en las diligencias para documentar el impacto ambiental y recabar pruebas que permitan deslindar responsabilidades y evaluar sanciones administrativas y penales.

Familias afectadas, colectivos de protección animal y la Fiscalía exigen sanciones y medidas de reparación; mientras tanto las autoridades trabajan en el acondicionamiento de protocolos para regular y supervisar servicios funerarios para animales.

