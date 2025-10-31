Buzos en Puerto Vallarta buscan combatir “redes fantasma”

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acreditó un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa formado por buzos especializados para localizar y retirar redes de pesca abandonadas, conocidas como redes fantasma, en la bahía de Puerto Vallarta, Jalisco. El grupo operativo, llamado BUZMAR, nace con el objetivo de reducir el daño que estas redes causan a la fauna marina y a los hábitats costeros.

WWF México aportó apoyo técnico y financiamiento para la capacitación y el equipamiento del comité. Los buzos recibieron instrucción en buceo técnico, manejo seguro de redes y protocolos para fragmentar y extraer mallas de gran tamaño sin dejar restos que sigan representando peligro para la vida marina.

Profepa explicó que la iniciativa busca acercar la vigilancia ambiental a la ciudadanía y fomentar la participación comunitaria en la protección de las costas. El esquema promueve además la articulación entre autoridades, organizaciones civiles y pescadores para detectar zonas de riesgo y responder con rapidez.

La meta es mitigar de manera sostenida la pesca fantasma y recuperar servicios ecosistémicos que benefician a la pesca artesanal y al turismo local.

