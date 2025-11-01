Hieren de bala a policía municipal de Puebla en la colonia Guadalupe Hidalgo

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla fue herido de bala este viernes en la colonia Guadalupe Hidalgo. El ataque ocurrió en la esquina de 15 Sur y 139 Poniente.

Mediante un comunicado, la SSC confirmó el traslado inmediato del oficial a un hospital para salvaguardar su estado de salud. El policía resultó gravemente herido durante el presunto ataque directo.

La corporación se comprometió a brindar el acompañamiento necesario para garantizar el bienestar del personal operativo. Pertenece al área de escoltas, aunque no estaba asignado a ningún servidor público.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal mantienen el resguardo de la zona. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables del ataque. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del incidente ocurrido durante esta tarde.

