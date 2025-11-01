Primer ministro de Canadá pide disculpas a Trump por anuncio de TV

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pidió disculpas al presidente estadounidense Donald Trump por un anuncio televisivo que provocó la imposición de aranceles adicionales del 10%.

El encuentro ocurrió durante la cumbre del foro APEC en Gyeongju, Corea del Sur. “Pedí disculpas al presidente Trump, se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho“, afirmó.

Carney aseguró que su país está dispuesto a reanudar negociaciones “cuando los estadounidenses estén listos“.

El comercial fue promovido por el gobierno de Ontario, donde utilizaban declaraciones del expresidente Ronald Reagan en contra de las tarifas comerciales del gobierno de Estados Unidos.

Esta es la segunda medida arancelaria de Estados Unidos contra Canadá en meses. En marzo, había establecido aranceles del 25% a importaciones de acero, aluminio y productos automotrices.

La tensión comercial entre los vecinos norteamericanos surge en medio de la cumbre Asia-Pacífico. Carney mantuvo su disposición al diálogo mientras busca resolver la disputa entre ambos países.

