CDMX asegura más de 500 motocicletas en la “Rodada del Terror”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró 511 motocicletas durante la “Rodada del Terror”. El operativo buscó garantizar la seguridad de participantes y ciudadanos durante el evento masivo.

Un hombre fue detenido por intentar evadir una revisión y agredir a un policía. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia capitalina para determinar su situación legal.

El personal de Tránsito implementó dispositivos de seguridad en cuatro alcaldías: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Coyoacán. Las motocicletas aseguradas fueron trasladadas a depósitos vehiculares.

Las medidas incluyeron acompañamiento de recorridos, control de multitudes y retiro de unidades que infringieron el reglamento. Las grúas participaron activamente en el operativo de vigilancia.

La SSC de la CDMX mantendrá vigilancia durante el fin de semana ante posibles repeticiones del evento. El objetivo es proteger la integridad física y patrimonial de la población en otros puntos de la ciudad.

El operativo formó parte de las acciones preventivas para mantener el orden durante eventos masivos. Las autoridades reforzarán la presencia policial en futuras concentraciones de motociclistas.

