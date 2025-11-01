Tren con alcohol etílico descarrila y explota en Hidalgo

Un tren que transportaba alcohol etílico y etanol descarriló y explotó en una zona despoblada de Tepetitlán, Hidalgo. La explosión generó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que servicios de emergencia se trasladaron al sitio para controlar la situación. Paramédicos atendieron a una persona lesionada.

El gobierno municipal de Tepetitlán aseguró que el área “se encuentra controlada y no representa riesgo para la población”. Solicitó a la ciudadanía mantener la calma y permitir las labores de emergencia.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) notificó del suceso a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Personal de la empresa involucrada se movilizó para cooperar en las labores.

Videos de la explosión circularon ampliamente en redes sociales. La columna de humo alertó a residentes de municipios aledaños al lugar del accidente. Hasta el momento no se reportan más personas afectadas.

