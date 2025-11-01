Diputada Lupita Vargas rinde Primer Informe de Actividades Legislativas

Durante su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada representante del distrito 1 con cabecera en Xicotepec de Juárez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, destacó su compromiso permanente de servir a la ciudadanía, para escuchar sus demandas y atender sus necesidades, a través de reformas, leyes y puntos de acuerdo, así como de gestión para potenciar el desarrollo.

Detalló que, durante el primer año legislativo, presentó 13 iniciativas y 12 puntos de acuerdo; de estas propuestas, siete ya fueron aprobadas. La legisladora puso énfasis en que impulsó reformas en materia de democracia participativa, educación, género, medio ambiente, salud y turismo.

Además, resaltó su participación en los foros regionales y la elaboración de la Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla, un ordenamiento con el que se pretende modernizar la Ley Ganadera, expedida en 2006.

“Cada iniciativa y punto de acuerdo que hemos presentado refleja una visión integral del desarrollo, de proteger al campo, cuidar al medio ambiente, garantizar la seguridad de las mujeres, fortalecer la salud y la educación y darle voz al pueblo en las decisiones públicas. Esto es legislar con el corazón de la Sierra: escuchar, trabajar y transformar”, indicó.

Respecto a las acciones de gestión, destacó que dio continuidad a la donación del terreno para la clínica del ISSSTEP y el Centro Cultural de Xicotepec, así como obras en materia de salud, turismo, educación y servicios básicos.

La diputada mencionó que, ante las recientes lluvias, gestionó apoyos en 10 municipios afectados del distrito, donde entregó más de 10 mil despensas, agua, medicamentos, ropa y artículos de higiene, con el respaldo del Congreso del Estado, la ciudadanía y dependencias estatales.

Durante el evento y en compañía de la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, la legisladora reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, a quien calificó como un aliado de la Sierra Norte, así como la colaboración del Gobierno del Estado y diversas dependencias federales y estatales.

