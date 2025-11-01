Congreso de Puebla realiza concurso de ofrendas por el Día de Muertos

Con un concurso de ofrendas, en el Congreso del Estado de Puebla se llevó a cabo la celebración de Día de Muertos, actividad en la que participaron trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo.

Tras un recorrido por los altares y reconocer la participación del personal, la diputada Luana Armida Amador Vallejo fue la encargada de anunciar a los ganadores. En el primer lugar, la ofrenda colocada por el Órgano Interno de Control, en memoria de las mujeres víctimas de violencia.

En segundo lugar, la ofrenda a Carmen Caballero, Aurora Sierra, Bertha Yeverino, Adolfo Ruiz Cortines y Gilberto Bosques Saldívar, instalada por la Unidad para la Igualdad de Género, el Voluntariado y el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, mientras que en el tercer lugar fue para la ofrenda a Esperanza Ramos, colocada por la Jefatura de Servicios Generales.

Durante su mensaje en las actividades conmemorativas, las titulares del Voluntariado y de la Unidad para la Igualdad de Género, Minerva García Chávez y Daniela Mier Bañuelos, respectivamente, destacaron el trabajo en equipo para llevar a cabo esta dinámica, así como el entusiasmo para honrar tradiciones.

Por su parte, el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, invitó al personal a continuar unido y a seguir abonando en la mejora y trascendencia del trabajo legislativo.

