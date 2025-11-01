Ariadna Ayala presenta “La Catrina Ferrocarrilero” en Valle de Catrinas

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, presenta “La Catrina Ferrocarrilero”, una de las obras más representativas del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, instalada en el histórico Molino de San Mateo.

El montaje fue elaborado por el Colectivo San Mateo, conformado por Rosaris Ariza, Elvira Ariza y Sebastián Villegas, quienes, con apoyo del Ayuntamiento encabezado por Ariadna Ayala, buscan preservar las tradiciones vivas de Atlixco y rendir tributo a su gente trabajadora.

Ariadna Ayala invita a todas y todos a visitar esta obra que honra la memoria, el trabajo y la identidad atlixquense, en un recorrido donde el arte se convierte en historia y orgullo para el municipio.

