Karla González rinde primer informe de actividades del SMDIF Texmelucan

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, Karla González Martínez, rindió su primer informe de actividades. El reporte destacó avances en tres ejes: “Más cerca de ti“, “Servir con amor” y “Unidos por el corazón“.

Entre los logros principales destaca la inauguración de la Casa Carmen Serdán, espacio exclusivo para mujeres texmeluquenses. El centro ofrece actividades culturales, de emprendimiento y asistencia social con apoyo del gobierno estatal.

En el eje de apoyo a grupos vulnerables, se entregaron más de 14 mil despensas que beneficiaron a 737 familias. El programa “Mil Días” atendió a 594 mujeres embarazadas y bebés de 0 a 24 meses.

La iniciativa Mundo IMÁYINA realizó tres viajes que beneficiaron a más de 200 personas con discapacidad o enfermedades terminales. También se equiparon los 14 CAICs del municipio con nuevo mobiliario.

Durante el informe, González reconoció al personal del DIF con más de 15 años de servicio. Agradeció el apoyo del presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez y diversos sectores sociales.

El evento contó con la presencia de la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, y la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez. También asistieron diputados locales y representantes de la sociedad civil.

Te recomendamos: