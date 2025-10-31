Entregan kits de jardinería a comités vecinales en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Participación Ciudadana, impulsa la corresponsabilidad ciudadana para el rescate y mejora en áreas verdes en unidades habitacionales y fraccionamientos.

En el zócalo de la ciudad, el presidente Juan Manuel Alonso realizó la entrega de kits de herramientas de jardinería a comités vecinales, los cuales incluyen desbrozadora, pala, carretilla, manguera, machete y pala tipo rastrillo. Durante la entrega de estos insumos, puntualizó que su gobierno se encuentra en la disposición de seguir trabajando de forma cercana a la ciudadanía para transformar espacios que anteriormente no eran tomados en cuenta.

José Antonio Ibáñez Sánchez, Director de Participación Ciudadana, destacó que la entrega de estas herramientas es el resultado de la encomienda del presidente; además, reconoció el entusiasmo y disposición de los comités vecinales que se beneficiarán con estos insumos que ayudarán a generar entornos limpios, seguros y a mejorar la calidad de vida de las familias.

El presidente del comité vecinal de participación ciudadana de la unidad habitacional Árbol Grande, Gervi Octavio Romero Olavarrieta, agradeció la entrega de estos apoyos, así como la asesoría por parte de la Dirección de Participación Ciudadana para la formación de los comités vecinales.

En este evento se contó con la presencia de los regidores Ramón Pérez Cruz, Pedro Guzmán Nani, Christian Gabriel Picazo Pérez, Carlos Llohol Reyes Mota, la síndica municipal, Alma Delia Cruz Alvarado, así como funcionarios municipales.

