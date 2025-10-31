Mbappé recibe su primera Bota de Oro en el Santiago Bernabéu

Este viernes el delantero francés, Kylian Mbappé, recibió la Bota de Oro que ganó la temporada pasada en un acto de entrega, organizado por el Real Madrid en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Durante el evento estuvo acompañado por directivos, cuerpo técnico y compañeros del equipo.

Mbappé ganó este galardón al ser el máximo goleador de las ligas europeas, luego de anotar 31 goles y sumar 62 puntos, superando a otros atacantes como Viktor Gyökeres (58.5 puntos) y Mohamed Salah (58).

A pesar de que fue la primera temporada del galo y que colectivamente no tuvieron resultados positivos, logró hacer 44 goles en todas las competiciones.

De esta manera se une al selecto grupo de delanteros que ganaron este premio. El primero fue Hugo Sánchez en la 89/90 con todas sus anotaciones de primer toque, para que después Cristiano Ronaldo continuara con ese legado en tres ocasiones durante el 2010 a 2015, y ahora, en 2024, “Kiki”.

Durante el evento lo acompañaron jugadores de la plantilla, cuerpo técnico y el presidente. Florentino Pérez se mostró orgulloso, elogiando al 10 del equipo con un mensaje emotivo por su rendimiento.

Todo el equipo junto con Kylian Mbappé.



“Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todos los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos“, dijo en agradecimiento a sus compañeros y directivos por las felicitaciones.

Al final se tomó fotos junto a casi todo el equipo completo (a excepción de Carvajal, por lesión), con Florentino y con su padre, Wilfried Mbappé.

Esta temporada Kylian marcha como líder de goleo en La Liga y en Champions, siendo el comienzo con más efectividad de anotación en su carrera. Por lo tanto, aseguró que intentará hacer lo mejor para volver a ganar la bota al final de la temporada.

“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir de todos los madridistas. Es un gran día”, dijo, con alegría al recibir la Bota de Oro.

