FIFA no pagará impuestos en México por exención de Peña Nieto

Este miércoles el Gobierno de México aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), en la que incluye la exención de impuestos a la FIFA para el Mundial de 2026 que se jugará en sedes como CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Según el senador Raúl Monzón Orozco, aseguró que, “está planteado para todas las empresas que participen directamente en la organización del Mundial de futbol. Entonces, todas las que participen, todas las empresas que promocionan el Mundial. Las televisoras también que están difundiendo o haciendo las relatorías del Mundial y todos los grupos de hotelería, de viajes, etcétera, son todas las que participan en el Mundial”, dijo.

El artículo 25 transitorio de la LIF 2026, indica que la exención aplicará para todas las personas físicas y morales que participen en la organización y desarrollo del mundial, no pagando ninguna cifra de impuestos.

Esta decisión se remonta al 2015 cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, firmó garantías para que la FIFA otorgara a México la sede para Copa del Mundo.

Tal vez te interese: Despiden a trabajador del Estadio Azteca por filtrar remodelaciones

Mundial 2026



DE ÚLTIMA HORA



La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el acuerdo de EXENCIÓN de impuestos para FIFA y todas las empresas (morales y personas físicas) que cumplan los requisitos del SAT, fue firmado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.@ESPNmx https://t.co/qxjigOgqWV pic.twitter.com/BKzZe8uLaY — León Lecanda (@Leonlec) October 30, 2025

Finalmente el Congreso puso a votación la iniciativa, y al final fue aprobada con 80 votos a favor y 37 en contra, entrando en vigencia en el último cuatrimestre del 2025, o sea, ya en vigor.

Sin embargo, la FIFA tiene la responsabilidad de entregar una lista mensual al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el nombre y registro de las empresas que colaboran en el evento internacional, y en caso estricto, las que tengan adeudos o problemas fiscales en este país o en el extranjero, no podrán gozar de este beneficio fiscal.

Las ganancias proyectadas por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ascienden a tres mil millones de divisas en turismo, además de la generación de empleos en las ciudades particpinates y las áreas cercanas a ellas.

“En 2026, México se convertirá, se estima, en el quinto país más visitado del mundo por el tema del Mundial. Más de 5 millones de personas nos van a visitar. Imagínense la derrama económica, lo que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”, aseguró el senador Homero Davis Castro.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: