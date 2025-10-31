Urge hallar a María Mendoza, activista trans desaparecida rumbo a Puebla

Activistas piden la localización inmediata de la activista, promotora cultural y defensora del territorio trans, María Mendoza Lucas, quien desapareció el 27 de octubre al salir de Oaxaca rumbo a Puebla.

Su familia y compañeras alertaron que la búsqueda de María es urgente, debido a que, al ser una mujer trans y una defensora de derechos humanos, la coloca en una situación de doble vulnerabilidad.

“Vivimos en un México donde la intolerancia, la discriminación y la violencia contra quienes defienden la tierra, siguen siendo una amenaza real y constante”, dice el mensaje difundido en redes sociales.

Describieron a María como una mujer valiente trans, promotora cultural y una importante defensora del territorio y de los pueblos originarios, en especial de las comunidades mazatecas Ayuuk (mixe) de Oaxaca.

#Puebla 🔎 Activistas piden la localización inmediata de la activista, promotora cultural y defensora del territorio trans María Mendoza Lucas, quien desapareció el 27 de octubre al salir de Oaxaca rumbo a Puebla.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/NweqBpPnMN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 31, 2025

Pidieron no permitir que María se convierta en una estadística más de violencia, por lo que solicitaron ayuda para localizarla y asegurar que regrese a salvo.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Puebla, la última vez que se vio a María fue al salir de Oaxaca a la entidad poblana, por lo que sus familiares la buscan en el estado.

Tiene 31 años, nacionalidad mexicana, cabello largo lacio, 1.52 metros de altura, morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

El día de su desaparición vestía gorra de color rojo, blusa de color verde, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

En la búsqueda oficial, las autoridades también agregaron el nombre con el que se identificaba antes, Antonio Mendoza Lucas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: