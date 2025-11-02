San Pedro Cholula reparte flores de cempasúchil en panteones

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con el rescate y la preservación de las tradiciones que dan identidad a nuestro país.

En el marco de las festividades de Día de Muertos, integrantes de la Secretaría de Bienestar y del Cuerpo de Regidores acudieron en representación de la presidenta municipal a los panteones de Jesús y La Magdalena, donde entregaron de manera gratuita ramos de flores de cempasúchil a las familias que visitaron a sus seres queridos.

Durante la jornada, las y los cholultecas agradecieron este gesto que fortalece las tradiciones y contribuye al apoyo de la economía familiar. Las flores, símbolo del Día de Muertos, llenaron de color y significado los sepulcros del campo santo, creando un ambiente de respeto y unión.

Cabe destacar que, previo a esta fecha, personal de la Dirección de Servicios Públicos realizó labores de limpieza y mantenimiento en los panteones municipales. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil implementaron operativos especiales para garantizar la seguridad y el orden durante las visitas.

