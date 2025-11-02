Siembran más de 2 mil 600 árboles durante octubre en Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Medio Ambiente que dirige Iván Herrera Villagómez, llevó a cabo ocho jornadas de reforestación durante octubre, como parte del programa Raíces del Futuro, logrando la siembra de 2 mil 619 árboles y plantas en distintos puntos del municipio.

Herrera Villagómez explicó que las especies plantadas fueron seleccionadas por su resiliencia al clima local y su contribución a la biodiversidad urbana, destacando variedades como lengua de perico, sangre libanesa, fresno, capulín, durazno, guayabo, pata de vaca, duranta, lirio persa, palo dulce y tronadora.

“Con Raíces del Futuro no solo sembramos árboles, sembramos conciencia ambiental. Cada planta representa un compromiso con las futuras generaciones y con la calidad de vida en nuestra ciudad”, resaltó.

Las primeras dos jornadas se llevaron a cabo en el zócalo de Puebla, donde se plantaron mil 879 ejemplares. Las seis restantes tuvieron lugar en las juntas auxiliares de Santo Tomás Chautla, San Francisco Totimehuacan y San Sebastián de Aparicio, así como en colonias como Loma Bella y Prolongación de la Reforma.

Asimismo, se realizaron jornadas de siembra en el Parque Centenario de la Laguna de Chapulco y en el Industrial de Abastos Puebla (IDAP), lugar en donde se cierra la temporada de reforestación del programa Raíces del Futuro.

El alcalde Pepe Chedraui ha respaldado de manera decidida las iniciativas de reforestación y mejoramiento de espacios públicos impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente, por la sustentabilidad como eje central del desarrollo urbano de Puebla.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la calidad del aire, la recuperación de áreas verdes y la participación ciudadana por el desarrollo del entorno.

