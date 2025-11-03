Explosión de carro alegórico en Morelos deja 10 lesionados

Una explosión en un carro alegórico durante el desfile “Almas que Andan, Luces que Guían” en Mazatepec, Morelos, dejó al menos 10 personas lesionadas la noche del domingo 2 de noviembre.

El incidente ocurrió cuando dispositivos pirotécnicos instalados en la parte trasera del vehículo se activaron accidentalmente, generando una fuerte detonación durante el evento conmemorativo del Día de Muertos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) confirmó que todos los afectados fueron trasladados al Hospital General de Tetecala, donde recibieron atención médica consistente en suturas y curaciones, reportándose fuera de peligro.

EXPLOTA CARRO ALEGÓRICO EN EVENTO DE MAZATEPEC



Un carro alegórico explotó cerca del corral de toros durante un desfile en Mazatepec, provocando pánico entre los asistentes. Testigos reportan varias personas heridas y fuerte movilización de autoridades. #Morelos pic.twitter.com/vBPXPxXoPa — México Ahora (@AhoraMex) November 3, 2025

Testigos relataron que el accidente se produjo alrededor de las 20:00 horas en la calle 5 de Febrero de la colonia Justo Sierra, cuando una chispa habría encendido los cohetes que formaban parte de la decoración del carro alegórico, el cual era jalado por un tractor y transportaba a varias personas caracterizadas como catrinas.

Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Mazatepec calificó el suceso como “lamentable” y determinó la suspensión inmediata del desfile.

Las autoridades de Protección Civil emitieron un llamado a la población para extremar precauciones en el manejo de pirotecnia y consultar únicamente información oficial, reforzando las medidas de seguridad durante las celebraciones tradicionales.

