Reportan hackeo a Facebook de “Madres Buscadoras de Sonora”

La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, denunció el hackeo de la página oficial de la organización en Facebook, plataforma que contaba con más de 1.7 millones de seguidores y servía como canal principal para compartir hallazgos sobre personas desaparecidas.

La líder del movimiento hizo un llamado urgente para recuperar el acceso a esta herramienta digital, fundamental para su labor de búsqueda.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Flores expresó: “Necesito recuperarla, Facebook, porque es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar la información sobre los desaparecidos”.

Les quiero avisar que me acaba de hackear la cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora, donde tenemos 1.7 millones de seguidores.



Necesito recuperarla @facebook porque es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar información sobre los… — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 3, 2025

Actualmente, al intentar localizar la página, aparece un mensaje indicando que el contenido no se encuentra disponible, señalando que esto puede deberse a que “el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó”.

El colectivo, creado en 2019 tras la desaparición de los dos hijos de Ceci Flores, se conforma principalmente por madres y familiares de personas desaparecidas.

