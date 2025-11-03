Demandan al Museo Met por comprar obra de Van Gogh saqueada por nazis

Los descendientes de Fritz y Hedwig Stern, matrimonio judío alemán, han interpuesto una demanda contra el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la Fundación Basil & Elise Goulandris de Atenas, reclamando la restitución del cuadro “Mujeres recogiendo aceitunas” de Vincent Van Gogh, que habría sido expoliado por el régimen nazi.

La pintura, creada en 1889, fue adquirida originalmente por los Stern en 1935 y formaba parte de su colección privada en Múnich.

Según la demanda presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la familia Stern se vio obligada a huir a Estados Unidos en diciembre de 1936 debido a la persecución; el cual el gobierno alemán declaró la obra como “propiedad cultural alemana” y prohibió su exportación, posteriormente fue vendido.

Vincent van Gogh, Mujeres recogiendo aceitunas, 1889 pic.twitter.com/IGLtuYtXjI — María (@latxikadehoy) January 26, 2025

La querella sostiene que el Met “debería haber sabido que el cuadro era un objeto robado” cuando lo adquirió en 1956 por 125 mil dólares. El museo vendió la obra en 1972 a la familia Goulandris, actualmente exhibida en su fundación ateniense.

El Met respondió que “en ningún momento durante el tiempo que tuvo la pintura hubo constancia de que hubiera pertenecido a la familia Stern”. Esta es la tercera demanda interpuesta por los herederos, después de que dos casos anteriores en California fueran desestimados.

Por su parte, la fundación griega calificó la nueva demanda como “calumnia” sin fundamento.

Te recomendamos: