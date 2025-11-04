Piden no “sacar raja política” tras asesinato de policías en Huixcolotla

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, pidió no “sacar raja política” de los hechos ocurridos en Huixcolotla, luego de que el PRI y PAN solicitaran la comparecencia del alcalde, Manuel Florentino Porras.

Este martes, la legisladora del PRI, Delfina Pozos Vergara, manifestó su preocupación por los hechos ocurridos la noche del domingo, cuando tres policías municipales fueron emboscados y acribillados por un grupo armado.

Al respecto, señaló que el edil de Huixcolotla debería presentarse ante el Poder Legislativo para comparecer y explicar lo sucedido, ya que se trata de un hecho grave que no pueden pasar por alto.

Lee también: Asesinan a tres policías con emboscada en Huixcolotla

La postura fue secundada por el diputado panista Rafael Micalco Méndez, al referir que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias y tienen que encontrar soluciones para que algo similar no vuelva a repetirse.

#Puebla 🗣️ El presidente de la Comisión de Seguridad en el @CongresoPue, Andrés Villegas, pidió no “sacar raja política” de los hechos ocurridos en Huixcolotla, luego de que el PRI y PAN solicitaron la comparecencia del alcalde Manuel Florentino.



El diputado de Morena consideró… pic.twitter.com/jLKcRqoBWm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 4, 2025

En respuesta, Andrés Villegas expresó su respaldo al alcalde Manuel Florentino, pues consideró que “tiene las manos limpias” sobre la posible participación del crimen organizado en la ejecución.

En ese sentido, hizo un llamado a no politizar el tema y esperar a que concluyan las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Son lamentables estos hechos porque son elementos que nos cuidan, que inclusive hay una mujer en estos hechos y lo que se pide es no hacer raja política de este tema sino que nos apoyemos entre todos”, declaró.

Tal vez te interese: SSP asume mando y control de la Policía Municipal en Huixcolotla

#Seguridad 🚓 Tres elementos de la Policía Municipal de #Huixcolotla perdieron la vida la noche del domingo al ser víctimas de una emboscada por parte de integrantes de un grupo criminal.



La unidad en la que los agentes se desplazaban fue baleada por los tripulantes de dos… pic.twitter.com/bSzyWrYeE5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 3, 2025

Además, el legislador de Morena sostuvo que el edil ha hecho un buen trabajo para disminuir los índices delictivos en Huixcolotla.

Precisó que, desde su llegada a la presidencia por primera vez en el 2021, aumentó de tres a 15 los elementos que conformaban la policía municipal.

Sin embargo, tras el homicidio de los tres policías el fin de semana, todos los uniformados presentaron sus renuncias al cargo.

En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado tomó el control de la seguridad en el municipio.

Editor: Renato Léon

Te recomendamos: